В Усть-Славянке задержали молодого жителя, грозившегося взорвать аптеку

В Усть-Славянке задержали молодого жителя, грозившегося взорвать аптеку
Мужчина ворвался в аптеку. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Невском районе Петербурга задержали злоумышленника, грозившегося взорвать аптеку.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 18 октября, в поселке Усть-Славянка. В отдел полиции обратилась провизор одной из аптек. Она рассказала, что в помещение торгового зала зашел мужчина и, поставив на стойку пакет, потребовал передать ему деньги.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина добавила, что неизвестный пригрозил ей взрывом.

Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове задержали мужчину с наркотиками и пистолетом.

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