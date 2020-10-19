Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России

Хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России
Удалось ли успешно отразить нападение хакеров, не уточняется. Фото: pixabay.com

Стало известно о том, что северокорейские хакеры решили проверить кибербезопасность российских оборонных предприятий на прочность.

С начала деятельность хакерской группировки Kimsuky была направлена на стратегические объекты в Южной Корее, но весной программисты КНДР переключились на промышленные и оборонные предприятия на территории РФ, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании Group-IB.

По предварительной информации, хакеры рассчитывали получить доступ к засекреченной информации аэрокосмической организации. Они обрушились на сотрудников предприятия с вредоносными рассылками, вычислив даже их аккаунты в социальных сетях. Как пишет издание, пострадала компании «Ростех».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакеры научились блокировать популярный мессенджер WhatsApp.

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