Неизвестные вывалили 500 КамАЗов строймусора на дорогу под Гатчиной

На обочины региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе Ленобласти вывалили 500 КАМАЗов строительного мусора. Дорожники обратились в полицию.
Свалка из песка, бетонных блоков и ломаных досок образовалась около села Рождествено. По предварительным оценкам «Ленавтодора», объем мусора составляет минимум 5 тыс. кубометров. КАМАЗам придется сделать 500 выездов, чтобы все это убрать.
Дорожники уже обратились с заявлением в полицию, Роспотребнадзор и администрацию Рождественского поселения. В настоящее время «Ленавтодор» пытается определить создателя мусорных гор. Техника Гатчинского ДРСУ ведет очистку полосы отвода.
С начала года дорожники 47 региона уже убрали почти 10 тыс. кубометров нелегальных свалок мусора, расположенных вблизи магистралей. Больше всего свалок образуется в Ломоносовском, Гатчинском, Волосовском, Тосненском и во Всеволожском районах.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник создания свалки на Дальневосточном проспекте найден, возбуждено уголовное дело.