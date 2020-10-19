Неизвестные вывалили 500 КамАЗов строймусора на дорогу под Гатчиной

Неизвестные вывалили 500 КамАЗов строймусора на дорогу под Гатчиной
Обочины региональной дороги Выра — Ляды превратились в барханы с песком и мусором. Фото: pixabay.com

На обочины региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе Ленобласти вывалили 500 КАМАЗов строительного мусора. Дорожники обратились в полицию.

Свалка из песка, бетонных блоков и ломаных досок образовалась около села Рождествено. По предварительным оценкам «Ленавтодора», объем мусора составляет минимум 5 тыс. кубометров. КАМАЗам придется сделать 500 выездов, чтобы все это убрать.

Дорожники уже обратились с заявлением в полицию, Роспотребнадзор и администрацию Рождественского поселения. В настоящее время «Ленавтодор» пытается определить создателя мусорных гор. Техника Гатчинского ДРСУ ведет очистку полосы отвода.

С начала года дорожники 47 региона уже убрали почти 10 тыс. кубометров нелегальных свалок мусора, расположенных вблизи магистралей. Больше всего свалок образуется в Ломоносовском, Гатчинском, Волосовском, Тосненском и во Всеволожском районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник создания свалки на Дальневосточном проспекте найден, возбуждено уголовное дело.

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Ленавтодор рождествено свалка


 

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