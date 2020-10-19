Tele2 получила благодарность Губернатора Ленинградской области

Tele2 получила благодарность Губернатора Ленинградской области

Tele2 отмечена благодарственным письмом Губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко за оказанное содействие и благотворительную помощь в период введения ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией.

В рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’20 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поблагодарил петербургский филиал Tele2 за помощь региону в период повсеместных ограничений, направленных на борьбу с короновирусом. Летом 2020 года компания обеспечила боле 160 школьников области техникой и связью для дистанционного обучения.

Напомним, планшеты и SIM-карты распределили среди четырех образовательных учреждений Ленинградской области: Назийского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, Сясьстройской школы-интерната и Кировской школы-интерната, реализующих адаптированные образовательные программы, а также Мгинской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями зрения.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Многие семьи столкнулись с переходом на онлайн-обучение, но не все к этому были подготовлены, особенно нелегко пришлось тем, кто не может себе позволить в кратчайший срок купить оргтехнику и оплатить интернет. Мы не могли не откликнуться на призыв администрации Ленобласти оказать помощь учащимся, ведь наш долг предоставлять жителям региона качественную и доступную связь. Для Tele2 это не первый социальный проект в Ленобласти, например, мы ежегодно открываем детские площадки и предоставляем технику социальным учреждениям в рамках соглашения между Tele2 и правительством Ленинградской области».

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