В Петербурге прокуратура хочет оставить без водительских прав четырех наркоманов

В Петербурге прокуратура хочет оставить без водительских прав четырех наркоманов
Четырех жителей Петербурга могут лишить водительских прав. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге прокуратура через суд пытается лишить водительских прав четырех местных жителей, у которых есть проблемы с наркотиками.

Об этом сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что во время проверки правоохранители выявили четырех человек, которые состоят на учете в диспансере, но имеют водительские права.

Прокуратура подала в суд, чтобы прекратить их права на управление транспортными средствами. Пока суд удовлетворил только одно исковое заявление.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что за последние три дня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло 16 ДТП с участием пешеходов. При этом один человек погиб, остальные получили травмы. Среди пострадавших – трое детей. Правоохранители при этом отметили, что пожилые люди – одна из наиболее уязвимых категорий пешеходов.

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