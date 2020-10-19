Планировку трех улиц на севере Петербурга обсуждают онлайн

В понедельник, 19 октября, в Санкт-Петербурге начинаются общественные обсуждения проектов по планировке территории в Приморском районе. Они проходят в онлайн-режиме.

Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре.

Уточняется. Что во время обсуждений планируют рассмотреть документацию на размещение трех линейных объектов. Речь идет о магистральной улице Плесецкая, улице районного значения проспект Авиаконструкторов от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы, а также магистральной улице городского значения Планерная от Глухарской улицы до реки Каменка.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Санкт-Петербурге представители партии «Коммунисты России» оказались недовольны действиями главы Невского района Алексея Гальчука, который планирует переименовать улицу Книпович в Смоляную.