Прокуратура начала проверку после падения рабочего на Лесном проспекте

В Петербурге прокуратура организовала проверку после того, как на Лесном проспекте произошел несчастный случай с рабочим, который проводил ремонт.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает прокуратура Петербурга. Уточняется, что во время ремонта рабочий упал с высоты на Лесном проспекте.

Правоохранители намерены оценить работу ответственных лиц, а также проверить, насколько соблюдались требования по охране трубы и техника безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru писала о гибели рабочего в Волхове в Ленинградской области. Там сотрудники «СтройМонолитСервис» вели работы по строительству водопровода и ливневой канализации. Произошел обвал грунта траншеи. В результате травмы получил мужчина 1983 года рождения. Он умер в больнице от полученных травм.