Роспотребнадзор предупредил о приближении пика заболеваемости COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора предупредила россиян о скором наступлении пика по числу выявленных за сутки новых случаев заражения COVID-19.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом продолжается, несмотря на каникулы у учеников и удаленную работу у многих взрослых. Даже при строгом соблюдении ограничений, меры по коронавирусу не сразу дают ожидаемый результат, пояснила Пшеничная в беседе с РИА Новости.

«Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель», — утверждает специалист.

Она также заявила, что на пике число случаев COVID-19 в сутки превысит отметку в 20 тысяч человек.

Однако, по словам Пшеничной, ситуацию может усугубить несоблюдение рекомендованных профилактических мер, а также переохлаждение при ослабленном иммунитете в осенне-зимний период.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили почти 16 тысяч человек.