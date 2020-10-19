Рецидивист обчистил постояльца отеля на Маршала Тухачевского

В Красногвардейском районе Петербурга задержали злоумышленника, который обчистил жильца отеля на улице Маршала Тухачевского. Оказалось, он уже был судим.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии. Там рассказали о том, что злоумышленник в отеле вытащил из куртки мужчины кошелек с банковской картой.

Постоялец обнаружил пропажу и обратился к персоналу. В результате на место прибыл наряд. Потерпевшего опросили и установили приметы злоумышленника. Его по «горячим» следам задержали на Бестужевской улице. Он успел расплатиться банковской картой в магазине.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге задержали группу людей за кражу в магазине одежды. Инцидент произошел в Красногвардейском районе.