За неделю из Петербурга вывезли более 27 кг опасных отходов

За прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, петербуржцы 204 раза обратились в аварийную службу ГУП «Экострой» по вопросам экологической безопасности. Сотрудники предприятия выполнили 32 выезда на места аварий.

Об этом сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Всего за указанный период было вывезено 27,3 кг ртутьсодержащих и 0,1 кг неизвестных химических отходов, а также 53 люминисцентные лампы и три технических термометра.

На прошлой неделе бригада «Экостроя» ликвидировала аварийную ситуацию в Кировском районе. Во время ремонта квартиры при вскрытии напольного покрытия жильцы нашли капли ртути. Специалисты провели комплекс работ по ликвидации аварийной ситуации.

Кроме того, специалисты ГУП «Пиларн» обнаружили пленку нефтепродуктов на реках Нева и Смоленка, а также на Орловском пруду и водоеме у ж/д станции «Яхтенная». Все акватории обработали активной пеной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино.