Власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино

Власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино
Ильин проинспектировал два предприятия в Мурино, на которые жаловались местные жители из-за резкого запаха. Фото: pixabay.com

И.о. заместителя председателя областного правительства Михаил Ильин проинспектировал два предприятия в Мурино, на которые жаловались местные жители из-за резкого запаха.

Как сообщили в областном правительстве, чиновник посетил завод по обжарке и фасовке кофе «Фаворит». Сейчас на нем заканчивают тестирование дополнительных фильтров очистки воздуха и уменьшения запаха при производстве. Если они докажут свою эффективность, то будет закуплен полный комплекс фильтрации воздуха. Решение об этом будет принято на следующей неделе.

«Помимо работы надзорных органов, у нас есть активные граждане, которые оперативно предоставляют нам информацию о наличии резкого запаха», — обратился к руководству компании Михаил Ильин.

Он также проинспектировал работу предприятия по утилизации медицинских отходов «Мед-экология», которое попало под проверку Роспотребнадзора из-за нарушений СанПиНа. Документы направлены во Всеволожский районный суд.

Ильин заявил, что в Ленобласти разработают единую систему утилизации медицинских отходов, чтобы отказаться от мусоросжигания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единая концепция обращения с отходами для Петербурга и Ленобласти вызывает опасения экологов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть мурино экология


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 16 октября рассмотрят поправки в «закон о наливайках»
Пиотровский разрешил молодоженам фотографироваться в Эрмитаже
Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик
Новые компьютеры и оборудование поставили в школы Петербурга
Власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино
Температура воздуха в Петербурге опустится до +7 градусов в пятницу
Петербургские дорожники готовятся к зимней уборке улиц
В Петербурге бывшего мужа Юлии Шик окончательно лишили родительских прав