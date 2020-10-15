Власти Ленобласти следят за экологической обстановкой в Мурино

Ильин проинспектировал два предприятия в Мурино, на которые жаловались местные жители из-за резкого запаха. Фото: pixabay.com

Ильин проинспектировал два предприятия в Мурино, на которые жаловались местные жители из-за резкого запаха. Фото: pixabay.com

И.о. заместителя председателя областного правительства Михаил Ильин проинспектировал два предприятия в Мурино, на которые жаловались местные жители из-за резкого запаха.

Как сообщили в областном правительстве, чиновник посетил завод по обжарке и фасовке кофе «Фаворит». Сейчас на нем заканчивают тестирование дополнительных фильтров очистки воздуха и уменьшения запаха при производстве. Если они докажут свою эффективность, то будет закуплен полный комплекс фильтрации воздуха. Решение об этом будет принято на следующей неделе.

«Помимо работы надзорных органов, у нас есть активные граждане, которые оперативно предоставляют нам информацию о наличии резкого запаха», — обратился к руководству компании Михаил Ильин.

Он также проинспектировал работу предприятия по утилизации медицинских отходов «Мед-экология», которое попало под проверку Роспотребнадзора из-за нарушений СанПиНа. Документы направлены во Всеволожский районный суд.

Ильин заявил, что в Ленобласти разработают единую систему утилизации медицинских отходов, чтобы отказаться от мусоросжигания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единая концепция обращения с отходами для Петербурга и Ленобласти вызывает опасения экологов.