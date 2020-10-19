На Петергофском из-за ДТП образовалась пробка

Автомобилисты жалуются на постоянные заторы и просят при возможности объезжать место инцидента.

В Красносельском районе сегодня вечером, 19 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа – там столкнулись несколько автомобилей. В результате в сторону «Жемчужной плазы» образовалась пробка.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель «Ниссана» погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Известно, что погибшему около 60 лет.