На Петергофском из-за ДТП образовалась пробка

На Петергофском из-за ДТП образовалась пробка
В аварии никто не пострадал. Фото: https://vk.com/spb_today

Автомобилисты жалуются на постоянные заторы и просят при возможности объезжать место инцидента.

В Красносельском районе сегодня вечером, 19 октября, произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа – там столкнулись несколько автомобилей. В результате в сторону «Жемчужной плазы» образовалась пробка.

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель «Ниссана» погиб после столкновения с опорой моста в Красном Селе. Мужчина получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Известно, что погибшему около 60 лет.

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дтп красносельский район пробка


 

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