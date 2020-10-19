БК «Зениту» отменили технические поражения

Матчи, которые не состоялись из-за коронавируса, будут перенесены.

Баскетбольная Евролига приняла решение об отмене технических поражений «Зенита» в матчах с «Басконией» и «Валенсией». Об этом сообщили в пресс-службе «сине-бело-голубых».

Встречи не состоялись из-за того, что в команде были заболевшие коронавирусом. Неявка стала причиной сразу двух технических поражений. Теперь матчи, которое отменили, будут перенесены на более поздний срок. Они должны быть сыграны не позже 13 апреля 2021 года.

Напоминаем, что в «Зените» переболеть успели восемь игроков и даже главный тренер Хавьер Паскуаль.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Брагин, вылечившийся от коронавируса, помог СКА победить «Витязя». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу петербургской команды.