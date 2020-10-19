Трамп согласился сдать тест на коронавирус перед дебатами

Он прислушался к требованию конкурента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает тест на коронавирус. На этом настаивал кандидат в главы государства Джо Байден, который отметил, что конкурент недавно переболел и не хотелось бы заразиться.

Дебаты между Трампом и Байденом состоятся 22 октября. Об этом пишет РИА Новости. Напоминаем, что у главы Америки заразился коронавирусом 2 октября. Уже 10 числа тест пришел отрицательный. После этого лечащий врач Трампа подтвердил, что с политиком все в порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден снова опередил Трампа в президентской гонке. Это, по мнению журналистов, связано со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами двух соперников и заражение Трампа коронавирусом.