Байден снова опередил Трампа в президентской гонке

Кандидат в президенты США от демократов, бывший вице-президент Джо Байден показал рекордный отрыв от своего соперника, действующего лидера страны Дональда Трампа.

Как сообщает The Guardian, Байден обгоняет республиканца на 17 процентных пунктов. Результаты общественного опроса показали, что 57% избирателей готовы отдать свой голос за Байдена, в то время как Трампа готовы поддержать только 40%. Показатели демократа стали рекордными за все время его участия в этой президентской гонке.

The Guardian предполагает, что максимальные отрыв Байдена связан с тем, что в последнее время Республиканская партия начала отставать от демократов. Это, по мнению журналистов, связано со смертью Верховного судьи Рут Гинзбург, провальными дебатами двух соперников и заражение Трампа коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден назвал Дональда Трампа «щенком Путина».