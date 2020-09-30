«Щенок Путина»: Байден дал Трампу прозвище

Претендент на кресло президента США, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа «щенком Путина».

Такое прозвище Трампу Байден дал о время первых дебатов в Кливленде, передает РИА Новости. Сам Байден, по его утверждению, «вступал в противоборство» с Путиным. По его мнению, под руководством Трампа США «стали слабее, беднее, разобщеннее и более жестокими».

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что американский президент Дональд Трамп заявил, что в США разрабатывают сразу четыре вакцины от новой коронавирусной инфекции. Распространить он обещает их до конца этого года. При этом глава государства пообещал сделать это в течение суток после того, как регуляторы дадут свое одобрение.