«Щенок Путина»: Байден дал Трампу прозвище

«Щенок Путина»: Байден дал Трампу прозвище
Президент США Дональд Трамп. Фото: pixabay.com

Претендент на кресло президента США, бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа «щенком Путина».

Такое прозвище Трампу Байден дал о время первых дебатов в Кливленде, передает РИА Новости. Сам Байден, по его утверждению, «вступал в противоборство» с Путиным. По его мнению, под руководством Трампа США «стали слабее, беднее, разобщеннее и более жестокими».

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что американский президент Дональд Трамп заявил, что в США разрабатывают сразу четыре вакцины от новой коронавирусной инфекции. Распространить он обещает их до конца этого года. При этом глава государства пообещал сделать это в течение суток после того, как регуляторы дадут свое одобрение.

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