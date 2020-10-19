В трех деревнях в Ленобласти выключили свет

В трех деревнях в Ленобласти выключили свет
Специалисты работают над решением проблемы. Фото: pixabay.com

На территории населенных пунктов произошла авария на линии.

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошла авария на линии, что стало причиной выключения света сразу в трех деревнях. Об этом пишет 47news.

В Ленэнерго отметили, что речь идет о деревнях Лопухинка, Глобицы и Копорье. Некоторые жители населенных пунктов получают электроэнергию по резервной схеме, но постоянного электричества пока нет нигде. Специалисты делают все, чтобы решить проблему. Как много времени на это уйдет — непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несколько ЖК Московского района сидят без воды, света и отопления. Местные жители утверждают, что причиной отключения стало повреждение кабеля в районе.

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