Пулково 20 октября работает без отмен и задержек

Петербургский аэропорт Пулково во вторник, 20 октября, выполнит все рейсы, указанные в расписании. Пассажиры вылетят по запланированным рейсам без опозданий и лишних нервов.

Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы, все запланированные на сегодняшний день рейсы покинут Петербург без задержек. Кроме того, в аэропорту нет ни одного отмененного рейса. Все самолеты вылетят из Петербурга в назначенное время.

Сегодня в расписании Пулково значатся внутренние рейсы во многие российские города, а также международные.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярные рейсы из Пулково в Женеву будут выполнять на Airbus A320. Перелеты будут совершаться по субботам.