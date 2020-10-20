Эксперт рассказал, у кого есть доступ к камере вашего телефона

С помощью вредоносных программ злоумышленники могут делать снимки с вашего телефона, а потом шантажировать ими. Об этом рассказал руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов.

По его словам, в большинстве случаев, злоумышленник может получить доступ к гаджету, когда в него попадают вредоносные программы. В этом случае камера может делать снимки, которыми впоследствии могут шантажировать владельца гаджета.

По данным агентства «Прайм», эксперт подчеркнул, что большей вероятностью «шпионом» может оказаться безобидное с первого вида приложение.

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