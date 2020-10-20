Петербуржцев во вторник ждут дождь, снег и ветер

В Северной столице сегодня ожидаются облачная с прояснениями погода, пойдет небольшой мокрый снег с дождем. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Так, во вторник, 20 октября, ветер в Петербурге будет северо-западным. Скорость его порывов составит от 7 до 12 метров в секунду, во второй половине дня — 4-9 метров в секунду.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, в дневное время столбик термометра поднимется до 4 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Горожанам стоит взять зонтик, выходя из дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти в предстоящие дни наступит холодный период, за которым последуют осадки и отрицательные температуры.