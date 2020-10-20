Петербург остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов РФ

Петербург остается на втором месте по заболеваемости Covid-19 среди регионов России. За минувшие сутки в городе выявили 695 зараженных.

Об этом стало известно во вторник, 20 октября. Как сообщили в Оперативно штабе по борьбе с болезнью, первое место по прежнему у Москвы, где болезнь подхватили 4 999 человек. На втором месте Петербург, а тройку замыкает Московская область с 426 новыми случаями. В Ленобласти болезнь выявили у 105 человек.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург в полтора раза увеличил объем тестирования на COVID-19. По словам Беглова, лучше соблюдать масочно-перчаточный режим, чем закрывать учреждения и предприятия.