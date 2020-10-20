Иномарка превратилась в груду металла после лобового ДТП на Стачек

Иномарка превратилась в груду металла после лобового ДТП на Стачек
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате лобового столкновения одна из машин превратилась в груду металла.

Авария случилась во вторник, 20 октября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель на сером Polo двигался на «зеленый» по Стачек в сторону Комсомольской площади, когда на запрещающий сигнал светофора по Зенитчиков вылетел водитель за рулем белого Volkswagen.

Polo отбросило к светофору задним колесом. Вторую машину откинуло на газон. Дорога усыпана осколками и деталями машин.

«Все живы», — написал автор записи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковушка оказалась под самосвалом после ДТП на КАД.

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