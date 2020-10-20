Утренние пробки в Петербурге выросли до 5 баллов

Утренние пробки в Петербурге выросли до 5 баллов
Утренние пробки в Петербурге. Фото: Яндекс.Карты

Жители Петербурга уже проснулись и выехали на работу. Об этом свидетельствует загруженность на дорогах города.

Сегодня, 20 октября, к 9 часам утра пробки в городе составили 5 баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 10 часам загруженность уменьшится на балл. Проезд затруднили некоторые дорожные ограничения и ДТП.

Так, крупные пробки собрались на Садовой улице, набережных реки Фонтанки и Обводного канала, Митрофаньевском шоссе, Московском и Витебском проспектах и на Бухарестской улице.

Движение также затруднено на Софийской улице, проспекте Славы, улице Шкапина, Невском и Суворовском проспектах, Дворцовой набережной, а также на Старо-Петергофском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев во вторник ждут дождь, снег и ветер. В дневное время температура воздуха поднимется до 4 градусов.

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