Во вторник циклон принесет в Петербург мокрый снег и аномальный ветер

В Северной столице сегодня метеорологические условия будут определяться тыловой частью циклона с центром над Республикой Коми. Об этом рассказал ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус.

Во вторник, 20 октября, в городе будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дождь и мокрый снег.

Как указал на своей странице в Facebook Михаил Леус, уличные термометры покажут +3…+5 градусов, в Ленобласти — +1…+6 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге выросли до 5 баллов. Проезд затруднили некоторые дорожные ограничения и ДТП.