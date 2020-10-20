Медикам Петербурга продлили выплаты за работу с больными коронавирусом

Медикам Петербурга продлили выплаты за работу с больными коронавирусом
Выплаты предоставят медикам, работающим с коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому медперсоналу продолжат перечислять стимулирующие выплаты.

Соответствующий документ действителен до 31 октября текущего года. На выплаты могут рассчитывать медики, оказывающие помощь больным с новой коронавирусной инфекцией и лицам, находящимся в группе риска.

Как сообщили в Смольном, также выплаты предоставят среднему медицинскому персоналу, оказывающему специализированную медицинскую помощь в госклиниках, а также младшему и другому персоналу, обеспечивающему условия для оказания помощи, фельдшерам, медсестрам, водителям, санитарам и другим специалистам.

Полный список тех, кто может рассчитывать на дотацию, опубликован на официальном сайте администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам могут выплатить по 10 тыс. рублей на детей.

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Медикам Петербурга продлили выплаты за работу с больными коронавирусом