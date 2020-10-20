На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
Работы будут длиться почти месяц. Фото: Baltphoto

ФКУ «Упрдор Северо-Запад» предупреждает, что на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге в связи с ремонтными работами с 26 октября по 20 ноября полностью перекроют съезд №1 на Приморское шоссе.

Ограничения дорожного движения необходимы в связи производством работ по окраске пилонов. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский, разворотная петля на Приморском шоссе будет полностью закрыта для автомобилей.

Подрядчиком ремонтных работ выступает ООО «ЕвроТрансСтрой». Водителям на время ограничений предлагают пользоваться объездным маршрутом через регулируемый перекресток Приморского шоссе и Большой Купальной улицы. ФКУ «Упрдор Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие ограничения на дорогах Северной столицы ждут автомобилистов с 21 октября.

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
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