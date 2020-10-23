Налог на имущество: где оплатить и что делать, если не пришло уведомление

Налоговые органы завершили кампанию по направлению гражданам налоговых уведомлений за 2019 год. Gazeta.SPb.ru напоминает о том, что можно предпринять, если такое уведомление не пришло, и где следует оплачивать налоги.

Если вы не получили налоговое уведомление, для начала проверьте свой Личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Если личного кабинета нет или вы забыли от него пароль, обратитесь за помощью в любую налоговую инспекцию Петербурга — там восстановят реквизиты доступа. Если возможности пользоваться сервисом вовсе нет, следует сообщить об этом работнику почтового отделения или налоговой инспекции. Но если объекты налогообложения у вас есть, а уведомлений нет и никогда не было, обязательно поставьте в известность налоговые органы.

Что касается оплаты налога, то сделать это можно в Личном кабинете на сайте ФНС, через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц», в отделениях банков или с помощью их онлайн-сервисов.

Кроме того, вопросы по содержанию налоговых уведомлений принимаются налоговой инспекцией: обратиться туда можно любым способом — лично, направив письмо по почте, через Личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России», а также позвонив в контакт-центр ФНС по бесплатному номеру 8 800 222-22-22.

Напомним, что предельный срок для своевременной уплаты налогов, указанных в налоговых уведомлениях, – не позднее 1 декабря 2020 года.