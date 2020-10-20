Ученые выяснили, в каком возрасте возможности мозга достигают пика

Немецкие ученые установили возраст, в котором когнитивные функции у людей демонстрируют наивысшие показатели. По результатам исследования, возможности мозга достигают максимума к 35 годам.

Как сообщает PNAS, исследование проводилось в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. Исследователи сравнили 24 тысячи шахматных партий, сыгранных за последние сто с лишним лет.

Один из авторов научной работы Уве Сунде отметил, что шахматы — единственный инструмент, позволяющий измерить эволюцию интеллекта, поскольку за такой большой промежуток времени игра совсем не изменилась.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что результативность партий, равно как и работа мозга шахматиста, резко набирала темпы до 20 лет, достигала максимума к 35 годам, а после 45 лет уже медленно гла на спад.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, почему муравьи такие сильные.