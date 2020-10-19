Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные

Ученые выяснили, почему муравьи такие сильные
Муравьи раньше умели летать. Фото: pixabay

Они могут выжить в разных условиях: и в тропиках, и в тайге.

Международная группа ученых выяснила, почему муравьи такие сильные. Об этом пишет Frontiers in Zoology. Чтобы понять причины, насекомому провели рентген грудной клетки. Оказывается, все дело в том, что в ходе эволюции муравьи потеряли способность летать. Так как крылья пропали, увеличился объем оставшихся мышц, изменилась геометрия шеи и способ крепления мускулов. Именно благодаря этому насекомое способно поднимать вес, превышающий его собственный в 10 раз.

Эксперты отмечают, что до этого никто не рассматривал физиологию муравьев, хотя их «суперспособность» всегда поражала ученых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые рассказали, как правильно общаться с кошками. Для этого нужно всего лишь воспользоваться характерным кошачьим прищуром.

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