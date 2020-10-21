Пулково 21 октября работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все самолеты, указанные в расписании Пулково. Пассажиры вылетят по запланированным рейсам без опозданий и лишних нервов.

Об этом стало известно в среду, 21 октября. Согласно информации на онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, все запланированные на сегодняшний день рейсы покинут город без задержек. Кроме того, в аэропорту нет ни одного отмененного рейса.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса все международные рейсы были отменены из-за закрытия границ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярные рейсы из Пулково в Женеву будут выполнять на Airbus A320. Перелеты будут совершаться по субботам.