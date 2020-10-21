ДТП с иномарками парализовало движение трамваев на Гренадерской улице

В Петербурге на Гренадерской улице произошло ДТП с участием двух иномарок. Столкнувшиеся легковушки перегородили движение трамваям.

Авария случилась поздним вечером вторника, 20 октября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорогу не смогли поделить машины марок Mazda и Skoda. Легковушки от удара разлетелись в разные стороны, рассыпав по дороге битые стекла.

«Трамваи встали», — написал автор записи.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка превратилась в груду металла после лобового ДТП на Стачек.