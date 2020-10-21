«Поцеловались»: на Пискаревском собрался паровозик из четырех машин

&#171;Поцеловались&#187;: на Пискаревском собрался паровозик из четырех машин
Машины выстроились в один ряд. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Пискаревском проспекте произошло массовое ДТП. Столкнувшиеся машины выстроились в паровозик.

Авария случилась поздним вечером вторника, 20 октября. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Дорогу не смогли поделить четыре легковых автомобиля.

«Поцеловались», — написал автор записи.

Официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с иномарками парализовало движение трамваев на Гренадерской улице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб паровозик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разведенная Асмус мечтает снова стать мамой
Анастасия Решетова готовит сына Тимати к «Холостяку»
Экс-демограф Росстата: смертность в России вырастет в 3 раза из-за коронавируса
«Поцеловались»: на Пискаревском собрался паровозик из четырех машин
В Мурино прохожие заметили свалку рыбных отходов
ДТП с иномарками парализовало движение трамваев на Гренадерской улице
Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей
Пулково 21 октября работает без отмен и задержек