В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 30 195 человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирусную инфекцию нового типа. За последние сутки медики успели обследовать 30 195 человек.

Об этом стало известно в среду, 21 октября. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с болезнью, под наблюдением медиков находится 3 318 человек. Из них 67 — в обсерваторе, 985 — контактные, 2 266 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 354 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 462 петербургских волонтера. Поступило 469 заявок, 403 выполнены, остальные в работе.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертность в России вырастет в 3 раза из-за коронавируса.