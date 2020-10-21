Экс-демограф Росстата: смертность в России вырастет в 3 раза из-за коронавируса

Избыточная смертность на душу населения в России может стать самой высокой в Европе. Такое мнение выразил бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

По его словам, ежедневная статистика по смертности от COVID-19 в России не отражает реальное число жертв, ее занижают. Специалист отметил, что официальные данные «нужно умножать на три».

Ракша отметил в интервью агентству Bloomberg, что последние официальные данные показывают, что в период с апреля по август в стране умерло почти 46 тыс. человек, что более чем вдвое превышает публикуемые оперштабом цифры.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что увеличивает шансы заболеть коронавирусом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.