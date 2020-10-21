Роспотребнадзор рассказал, что увеличивает шансы заболеть коронавирусом

Переохлаждение может стать главным фактором, подрывающем защиту организма от коронавирусной инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Роспотребнадзор, защита организма от COVID-19 может на время понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период необходимо внимательно следить за исправностью и работой систем отопления, нагревательного и отопительного оборудования.

Специалисты Роспотребнадзора призвали граждан, у которых есть какие-либо жалобы на несоблюдение нормативов, направлять жалобы в территориальные органы ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский терапевт создала эффективную схему лечения коронавируса. Врач отметила, что даже у «тяжелых» больных, которых лечат по такой схеме, наблюдается быстрое клиническое улучшение.