Роспотребнадзор рассказал, что увеличивает шансы заболеть коронавирусом

Роспотребнадзор рассказал, что увеличивает шансы заболеть коронавирусом
Переохлаждение - главный фактор, подрывающий защиту от коронавируса. Фото: unsplash

Переохлаждение может стать главным фактором, подрывающем защиту организма от коронавирусной инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Роспотребнадзор, защита организма от COVID-19 может на время понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период необходимо внимательно следить за исправностью и работой систем отопления, нагревательного и отопительного оборудования.

Специалисты Роспотребнадзора призвали граждан, у которых есть какие-либо жалобы на несоблюдение нормативов, направлять жалобы в территориальные органы ведомства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский терапевт создала эффективную схему лечения коронавируса. Врач отметила, что даже у «тяжелых» больных, которых лечат по такой схеме, наблюдается быстрое клиническое улучшение.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иммунитет пандемия переохлаждение роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей
Пулково 21 октября работает без отмен и задержек
Роспотребнадзор рассказал, что увеличивает шансы заболеть коронавирусом
В Башкирии мужчина получил диагноз «беременность» и был отправлен ...
Похороненная кошка вернулась к своей хозяйке
В Исландии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6
ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения COVID-19 за неделю
Разработчик рассказал, как защитить смартфон от слежки