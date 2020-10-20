Российский терапевт создала эффективную схему лечения коронавируса

Даже у "тяжелых" больных, которых лечат по такой схеме, наблюдается быстрое клиническое улучшение. Фото: pixabay

Даже у "тяжелых" больных, которых лечат по такой схеме, наблюдается быстрое клиническое улучшение. Фото: pixabay

Врач-терапевт из Москвы Наталия Ленская разработала новую схему лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, которая показала высокую эффективность.

Как сообщает «Комсомольская правда», при лечении больных с тяжелым течением коронавирусом свое действие показала схема лечения антикоагулянтами. По словам Ленской, еще в начале пандемии, в апреле этого года, она использовала патогенетическую терапию для лечения пациентов на дому. Медик смогла подобрать правильные дозы глюкокортикостероидов — стероидных гормонов.

Врач отметила, что даже у «тяжелых» больных, которых лечат по такой схеме, наблюдается быстрое клиническое улучшение. Она добавила, что считает большой проблемой то, что в современной медицине практически не используют такие схемы лечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам озвучили самые необходимые в период пандемии COVID-19 лекарства.