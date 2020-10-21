Ученые назвали пользу зеленого чая и кофе для людей с диабетом

Ежедневное обильное употребление зеленого чая и кофе снижает риск смерти у людей с диабетом второго типа на 63%. К такому выводу пришли японские ученые.

Специалисты провели исследование, участие в котором приняли 4 923 человека. Средний возраст добровольцев с диабетом составлял 66 лет.

Как сообщили в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, самые низкие показатели смертности продемонстрировали те, кто пил много зеленого чая и кофе.

Ученые подытожили, что диабетикам необходимо ежедневно выпивать около четырех чашек чая и двух чашек кофе, чтобы повысить продолжительность жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что регулярный отказ от обеда провоцирует опасные болезни. По словам диетолога, дневной прием пищи особенно важен для поддержания здоровья человека.