Porsche впечатался в столб у площади Мужества

Porsche впечатался в столб у площади Мужества
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге у площади Мужества иномарка влетела в столб. Передняя часть машины превратилась в груду металла.

Авария случилась сегодня утром, 21 октября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

По словам очевидцев, на дороге был небольшой изгиб, а водитель Porsche ехал прямо, не учитывая его. В результате иномарка оказалась у столба. Водитель и пассажир не пострадали.

На место происшествия уже прибыли инспекторы ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пискаревском собрался паровозик из четырех машин. Официальной информации о случившемся не поступало.

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