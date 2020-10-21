После стрельбы на Апраксином рынке возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после конфликта на территории Апраксина двора. В полицию были доставлены 16 человек.
Инцидент произошел во вторник, 20 октября, у дома 28/30 по Садовой улице. Ранним утром в отдел полиции поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие правоохранители выяснили, что отношения выясняли уроженцы одной из среднеазиатских республик.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, один из участников совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в строну своего оппонента. 51-летний пострадавшего госпитализировали.
В настоящее время стражи порядка устанавливают причастность задержанных к инциденту.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажир автобуса получил «уголовку» за кражу мобильника у петербурженки.