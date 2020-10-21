Пассажир автобуса получил «уголовку» за кражу мобильника у петербурженки

Пассажир автобуса получил &#171;уголовку&#187; за кражу мобильника у петербурженки
Мужчина похитил телефон и скрылся. Фото: pixabay

В Петербурге пассажир автобуса стал фигурантом уголовного дела из-за хищения смартфона у девушки.

Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, у дома №53 по проспекту Ветеранов. В маршрутном автобусе неизвестный совершил кражу телефона стоимостью 27 тыс. рублей из сумки у 35-летней женщины.

Как стало известно в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 44-летний мужчина.

Похищенное было изъято. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бюджетный процесс и памятник Блоку: что обсудят депутаты ЗакСа Петербурга ...
«Зенит» уступил «Брюгге» — фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Контрабандист наркотических марок в Петербурге сядет на 11 лет
Пассажир автобуса получил «уголовку» за кражу мобильника у ...
Надругавшегося над 7-летней девочкой незнакомца ищет полиция
Машинист верфей стал фигурантом дела после угроз взорвать банк ВТБ
В Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца
Петербурженка отбилась от насильника на Серебристом бульваре, он успел ...