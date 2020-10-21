Пассажир автобуса получил «уголовку» за кражу мобильника у петербурженки

В Петербурге пассажир автобуса стал фигурантом уголовного дела из-за хищения смартфона у девушки.

Инцидент произошел в понедельник, 19 октября, у дома №53 по проспекту Ветеранов. В маршрутном автобусе неизвестный совершил кражу телефона стоимостью 27 тыс. рублей из сумки у 35-летней женщины.

Как стало известно в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 44-летний мужчина.

Похищенное было изъято. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти поймали рецидивистов, с ножом напавших на юного петербуржца.