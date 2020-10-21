«Аэрофлот» разрешил бесплатно менять билет при опоздании на рейс

&#171;Аэрофлот&#187; разрешил бесплатно менять билет при опоздании на рейс
Правило действует лишь на авиабилеты эконом-класса. Фото: pixabay.com

Пассажиры «Аэрофлота» смогут менять билеты в случае опоздания на рейс. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик отменил плату за внесение изменений в билеты. Теперь пассажиры могут обменять их при опоздании на российские рейсы. Однако обратиться необходимо не позднее 30 минут после времени отправки.

Нововведение действует лишь на авиабилеты эконом-класса, приобретенные с 16 октября этого года до 25 марта следующего. Для внесения изменений необходимо обратиться по месту приобретения билета или в контакт-центр компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами. Теперь самолеты будут летать в Сербию и Кубу. Самолеты получили возможность летать в эти государства с 15 октября.

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