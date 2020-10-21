На Стахановцев росгвардейцы спасли женщину от сожителя, напавшего на нее с ножом

Во вторник, 20 октября, центру вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал о происшествии на улице Стахановцев в Красногвардейском районе Петербурга.

На место происшествия оперативно отправились росгвардйцы. Прибыв по адресу, правоохранители выяснили, что между мужчиной и женщиной, проживающими на Стахановцев, произошла ссора. После того, как конфликт утих, петербуржец, будучи пьяным, подошел к дому своей сожительницы и выцарапал оскорбительные слова на её Toyota RAV 4.

Вечером он снова вернулся к дому избранницы и стал караулить её у подъезда. В момент, когда женщина вышла из парадной, злоумышленник набросился на нее с ножом. Пострадавшей удалось закрыться в машине и, с помощью тревожной кнопки на брелоке ключей, вызвать стражей порядка. Мужчина, завидев правоохранителей, выбросил нож на газон и пытался сбежать, однако его задержали. Нож изъяли, а дебошира передали полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейского заключили под стражу за избиение и ограбление жителя Петербурга.