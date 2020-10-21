В полузаброшенном гараже на Наличной сотрудники ЦПЭИГИ нашли крупную сумму денег, которую оставила там умершая хозяйка

В полузаброшенном гараже на Наличной сотрудники ЦПЭИГИ нашли крупную сумму денег, которую оставила там умершая хозяйка
Фото: pixabay.com

На прошлой неделе, освобождая участок на Наличной улице от полузаброшенного гаража, сотрудники подведомственного ККИ учреждения неожиданно обнаружили крупную сумму денежных средств в валюте.

Вскрыв наполовину захламленный гараж для описи имущества, инженеры Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) нашли сверток с купюрами и банковскую выписку об обмене валюты на имя владелицы гаража. Участок под постройку был отдан по договору аренды петербурженке 1929 года рождения, которая умерла более 10 лет назад.

Её сын хранил в гараже автомобильные колеса и понятия не имел, что мать держала там столь ценное имущество. О найденных деньгах мужчине сообщил директор ЦПЭИГИ. Все средства передали законному владельцу, а сотрудники, нашедшие их, по просьбе хозяина гаража, будут поощрены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ освободил 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской улице.

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