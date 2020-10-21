В полузаброшенном гараже на Наличной сотрудники ЦПЭИГИ нашли крупную сумму денег, которую оставила там умершая хозяйка

На прошлой неделе, освобождая участок на Наличной улице от полузаброшенного гаража, сотрудники подведомственного ККИ учреждения неожиданно обнаружили крупную сумму денежных средств в валюте.

Вскрыв наполовину захламленный гараж для описи имущества, инженеры Центра повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) нашли сверток с купюрами и банковскую выписку об обмене валюты на имя владелицы гаража. Участок под постройку был отдан по договору аренды петербурженке 1929 года рождения, которая умерла более 10 лет назад.

Её сын хранил в гараже автомобильные колеса и понятия не имел, что мать держала там столь ценное имущество. О найденных деньгах мужчине сообщил директор ЦПЭИГИ. Все средства передали законному владельцу, а сотрудники, нашедшие их, по просьбе хозяина гаража, будут поощрены.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ККИ освободил 65 тысяч «квадратов» промзоны на Штурманской улице.