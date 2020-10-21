На Народного Ополчения пьяный водитель KIA влетел в забор

На Народного Ополчения пьяный водитель KIA влетел в забор
В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В ава

Сегодня вечером, 21 октября, произошла жесткая авария на проспекте Народного Ополчения. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сначала водитель KIA врезался в другой автомобиль, а затем влетел в забор. Как итог: машины раскурочена, а на участке дороги образовался затор. Свидетели уверяют, что водитель легковушки был пьян.

На место выехали сотрудники спецслужб, им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с водителя, совершившего наезд на пенсионера, могут взыскать 150 тыс. рублей. Эксперты расценили травмы как средней тяжести вред здоровью, пенсионер длительное время испытывал физические боли и находился на лечении.

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