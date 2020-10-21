В Ленобласти бытовку тушили четыре часа

В результате инцидента никто не пострадал. Непонятно, что стало причиной происшествия.

В Ленинградской области сегодня, 21 октября, произошел пожар, на ликвидацию которого ушло четыре часа. Об этом рассказали в главном управлении МЧС РФ по региону.

Спасатели узнали об инциденте в 11 часов утра. На место выехали восемь человек и две единицы техники. Огнем была охвачена бытовка на площади 15 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потратили четыре часа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дорогая иномарка вспыхнула возле метро «Старая Деревня». Некоторые прохожие бросились тушить автомобиль, а кто-то снимал происходящее.