В Петербурге школьникам продлили осенние каникулы

В Петербурге школьникам продлили осенние каникулы
Школьники смогут отдыхать. Фото: Baltphoto

Парты опустеют на две недели – учеба начнется с 9 ноября.

В Санкт-Петербурге продлили осенние каникулы, о чем стало известно сегодня, 21 октября. Обо всем рассказала вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Она отметила, что школьники будут отдыхать полноценные две недели. Дети вернутся за парты 9 ноября. Потехина выразила надежду, что юные петербуржцы проведут время дома в кругу семьи и не станут ходить в общественные места. Каникулы ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса в учебных учреждениях Санкт-Петербурга.

«Осенние каникулы продлены до 8 ноября — это решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета», — пишет вице-губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на карантине оказались уже 120 школьных классов.

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