В Петербурге на карантине оказались уже 120 школьных классов

На карантине находятся 120 классов в 69 школах и 7 групп в 6 детских садах города. Фото: pixabay.com

На карантине находятся 120 классов в 69 школах и 7 групп в 6 детских садах города. Фото: pixabay.com

В среду, 21 октября, в Комитете по образованию Санкт-Петербурга проинформировали, что число классов, находящихся на карантине, увеличилось до 120.

В общей сложности, карантинные меры в связи с обнаружением коронавируса были вынуждены принять в 69 среднеобразовательных учреждениях Северной столицы. Таким образом, на дистанционном обучении сейчас находится 0,6% от общего количества классов в городе.

В онлайн-формате детям предстояло бы учиться на протяжении двух недель, однако уже 26 октября в школах начнутся каникулы, которые должны продлиться до 3 ноября. Отдых может закончиться и позже, 5 или 6 ноября, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сразу после выходных число классов на карантине, наоборот, сократилось — вернулись за парты 12 классов.