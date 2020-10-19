После выходных в Петербурге в школы вернулись более 10 классов, находившихся на карантине

В понедельник, 19 октября, количество школьных классов, находящихся карантине, заметно сократилось — сейчас дистанционно обучаются 106 классов в 57 школах города.

После выходных за парты вернулись учащиеся свыше десятка классов петербургских школ. Об этом сегодня информирует пресс-служба Комитета по образованию. Отметим, что перед выходными на карантине находились 118 классов. Статистика на данный момент показывает, что учатся удаленно 0,53% от общего количества школьных классов Северной столицы.

Кроме того, на карантине по-прежнему остаются 6 групп в 5 детских садах города. Городские власти, между тем, оценивают текущую эпидемиологическую ситуацию как стабильную.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти России все еще не планируют вводить строгие ограничения для школьников. Карантинные меры продолжат применять лишь точечно.