Стало известно о травмировании двух пешеходов на Товарищеском

Стало известно о травмировании двух пешеходов на Товарищеском
В аварии пострадали два человека. Фото: Pixabay

Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Невском районе накануне, 21 октября, произошла серьезная авария. Об этом сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», а подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД. Все случилось на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Дыбенко – там двух человек сбила легковушка. На место прибыли спасатели и карета скорой помощи. Медики госпитализировали двух человек – мужчина и женщина находятся в состоянии средней тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпинском районе в ДТП пострадал человек. Мужчину после аварии увезли в больницу в тяжелом состоянии.

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