Студент устроил кражу со стрельбой на Петергофском шоссе

В Петербурге задержали 18-летнего студента, который решил провести кражу со стрельбой на Петергофском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 21 октября. Правоохранители получили сообщение о том, что в магазине на Петергофском шоссе происходит кража со стрельбой. На место происшествия отправили наряд ГИБДД.

В результате правоохранители задержали студента третьего курса одного из колледжей. При нем обнаружили складной нож и аэрозольный пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге после стрельбы на Апраксином рынке возбудили уголовное дело.