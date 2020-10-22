Студент устроил кражу со стрельбой на Петергофском шоссе

Студент устроил кражу со стрельбой на Петергофском шоссе
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге задержали 18-летнего студента, который решил провести кражу со стрельбой на Петергофском шоссе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 21 октября. Правоохранители получили сообщение о том, что в магазине на Петергофском шоссе происходит кража со стрельбой. На место происшествия отправили наряд ГИБДД.

В результате правоохранители задержали студента третьего курса одного из колледжей. При нем обнаружили складной нож и аэрозольный пистолет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге после стрельбы на Апраксином рынке возбудили уголовное дело.

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